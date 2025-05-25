وزير الداخلية: الدولة وضعت خطة مدنية محكمة لحماية المدنين مُودعة لدى مجلس الأمن الدولي

أكد الفريق شرطة خليل باشا سايرين، وزير الداخلية رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، ان الدولة وضعت خطة مدنية محكمة لحماية المدنين لا سيما الشرائح الضعيفة، واشار الى أن هذه الخطة تم وضعها لدى وثائق مجلس الأمن الدولي، مبينا ان هذه الخطوة تسد ثغرات التدخلات الخارجية السالبة في الشئون الداخلية.

وأضاف بأن الآلية الوطنية لحماية المدنيين تعمل على تنفيذ الخطة من خلال عدد من الوسائل من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، والحرص على رد الحقوق وتحقيق العدالة.

وأشار وزير الداخلية في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، والذي خصص السبت لقضية الانتهاكات ضد المرأة، اشار الى الإنتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة في حق المدنيين، وقال ان المليشيا ارتكبت كل أنواع الإنتهاكات بشكل بشع لم يحدث في اي مكان في العالم.

واكد خليل باشا إهتمام الحكومة بقضايا النساء، مبينا أن الانتهاكات والعنف ضد النساء قضية تحظى باهتمام وتشكِّل أولوية لدى للعالم.

وأشاد وزير الداخلية باداء القوات المسلحة والقوات المساندة في جبهات القتال المختلفة، مبينا ان القوات تحقق الانتصار تلو الإنتصار وتطهر المناطق المختلفة من دنس المليشيا المتمردة، مشيرا إلى الإنتصار الذي تحقق أمس القريب بتحرير مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان، مؤكدا إستمرار الإنتصارات حتى دحر المليشيا المتمردة بشكل كامل.