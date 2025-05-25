مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني يلتقي الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في السودان

التقى الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود مستشار مجلس السيادة الانتقالي لشؤون المنظمات والعمل الإنساني، السيدة كلمنتاين سلامي، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في السودان، بمناسبة إنتهاء فترة عملها بالسودان.

حيث استعرض اللقاء تطورات الوضع الإنساني، وسبل تعزيز الشراكة بين السودان والأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي.

ورحّب الفريق الركن الصادق إسماعيل بزيارة السيدة سلامي، متمنياً لها التوفيق في مهامها المقبلة، داعياً إياها لمواصلة دعم السودان وقضاياه من موقعها الجديد، كما أكد التزام المستشارية بالاستمرار في العمل بنفس الروح مع خلفها المنتظر.