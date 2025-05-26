انطلاق الحملة المتكاملة لخدمات التغذية الوقائية بولاية القضارف بشراكة بين وزارة الصحة واليونيسيف

دشنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف انطلاقة الحملة المتكاملة لخدمات التغذية الوقائية تحت شعار “أطفال أصحاء ونساء يتمتعن بصحة وأمومة أفضل”، وسط مشاركة وتفاعل واسع من الجهات الرسمية والمجتمعية وشركاء الصحة .

وخاطب الافتتاح الذي أقيم بحي الجنينة ببلدية القضارف ممثل والي القضارف الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام للوزارة والوزير المكلّف مشيداً بشركاء الصحة والداعمين، وعلى رأسهم وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة اليونيسيف، لدورهم الفاعل في دعم وتطوير الخدمات الصحية، كما ثمن جهود أمانة الزكاة ودعمها للمرضى وأطفال سوء التغذية بالمستشفيات .

ودعا مواطني الولاية للتفاعل مع الحملة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها لفئات الأطفال والنساء الحوامل.

وأوضح د. الأمين أن الحملة تستهدف الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل في جميع أنحاء الولاية، بمشاركة 2238 فريق عمل، يتكون كل فريق من شخصين، بهدف الوصول إلى المستهدفين في منازلهم، مؤكداً أن الحملة ستركز في المقام الأول على التوعية وتغيير السلوكيات المرتبطة بسوء التغذية، وتمتد لمدة أربعة أيام، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع الإعلام في إيصال الرسائل التي تسهم في ذلك .

من جانبها، أكدت السيدة نصرة أسلان، مديرة مكتب منظمة اليونيسيف بالقضارف، أهمية الحملة لجهة أنها واحدة من التدخلات التي تسعى للوصول المبكر للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتحويلهم للعلاج.

وأوضحت أن الحملة تستهدف الوصول إلى مايذيد عن (400) ألف طفل وأكثر من (330) ألف امرأة حامل ومرضع بولاية القضارف، كاشفة عن وجود 3 ملايين طفل في السودان يعانون من سوء التغذية، منهم (700) ألف في حالة سوء تغذية حاد.

وكشفت أن الحملة السابقة التي نفذت في نوفمبر الماضي استطاعت الوصول إلى (400) الف طفل بولاية القضارف منهم 9% مصابون بسوء التغذية تم تحويلهم إلى المراكز العلاجية، وجددت حرص وتعاون المنظمة في دعم كل الأنشطة التي تسهم في تحسين الصحة العامة.

كما أشار الأستاذ محمد أبو القاسم، ممثل وزارة الصحة الاتحادية، إلى دعم الوزارة الكامل للحملة عبر فرقها المشرفة، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي امتداداً لجهود مماثلة نُفذت في ولايات أخرى وحققت نجاحات ملحوظة، داعياً الأمهات وأولياء الأمور إلى التعاون مع فرق الحملة المنتشرة.

وأكدت الأستاذة سعدية أحمد محمد ، ممثلة المدير التنفيذي لبلدية القضارف، دعم البلدية التام للحملة وحرصها على تذليل العقبات لضمان نجاحها، مناشدة الأسر بالتعاون مع الفرق الصحية.