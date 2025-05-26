رئيس حزب الأمة الفيدرالي بولاية شمال دارفور: العقوبات الأمريكية فرية وإدعاءات كاذبة

وصف رئيس حزب الأمة الفيدرالي بولاية شمال دارفور، الدكتور أنور إسحق سليمان، العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على السودان بزعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية، بأنها فرية وإدعاءات كاذبة لا يسندها الواقع.

وأعرب الدكتور سليمان عن استغرابه الشديد على أن هذه العقوبات صدرت دون أن يسبقها أي إجراءات قانونية، مثل إرسال فرق للتفتيش والمسح الفني للاماكن التي تزعم الولايات المتحدة الأمريكية أنها استخدمت بها الأسلحة الكيميائية.

وأشار إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يعد السودان والولايات المتحدة طرفين موقعين عليها، توجب عليهما الالتزام خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع أي مزاعم باستخدام هذا النوع من الأسلحة.

ودعا الدكتور سليمان المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى الوقوف بحزم ضد محاولات تقويض عمل المنظمات الفنية الدولية وتسييس أدوات الردع القانوني وتكريس الإزدواجية في المعايير.

وأتهم الدكتور سليمان الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الإمارات والمليشيا من أجل إبادة الشعب السوداني وتهديد أمنه واستقراره.

وأكد أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه مسندوين ومدعومين من قبل الشعب السوداني، وهو الأهم.