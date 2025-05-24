والي الخرطوم: تعافي اغلب حالات الإسهال المائي وتوجيهات بحشد كل الإمكانيات لمحاصرته

دشن الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي الخرطوم مشروع الاستجابة للطوارئ الصحية وذلك بحضور دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة والأستاذ الطيب سعد الدين مدير عام وزارة الثقافه والإعلام والسياحة والمدير التنفيذي لمحلية امدرمان الأستاذ سيف الدين مختار والادارات المتخصصة بالوزارة.

ويستهدف مناطق انتشار الاسهالات المائية جنوب أمدرمان وتقديم المعينات الطبيه لمراكز العزل ومدها بالكوادر إضافة لفرق التوعية الارشادية للمجتمع وذلك بمشاركة كوادر وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر السوداني وعدد من المنظمات.

قال الوالى أن أثار الحرب باقية وخلفت افرازات اقتصادية واجتماعية وأمنية وانعكست على المواطن وخدماته وإن حكومة الولاية اتابع وتقوم بوضع المعالجات اللازمه واشار الى الاسهام الفاعل للكوادر الرسمية والطوعية ف مشيرا للأسباب التي أدت الى اﻻنتشار الاسهالات المائية بالريف الجنوبي حيث منعت المليشيا المتمردة الخدمات خاصة المياه والرعاية الصحية الأولية ولمواجهة هذا الوضع تم فتح العديد من مراكز العزل بمناطق الاصابات لاستقبال الحالات الجديده وقال الوالي هذه الحمله من شأنها الحد من تزايد الحالات باحتواء المرض في حيز ضيق.

ووجه الوالي بفتح المزيد من مراكز العزل وزيادة الجرعات الإرشادية وسبل الوقايه وقال من المؤشرات الان قلة الوفيات والتعافي للحالات الوافده وقال لابد من توعية الإحصاء ومتابعة مصادر والمياه والتأكد من كلورتها مؤكدا دعمه للحملة بكل ماتحتاجه لأداء دورها ووضع خارطة طريق للعمل وفق توقيت محدده في التدخل إضافة لرفع تقارير عن المرض كل ساعة بغرض المتابعه وتقييم الموقف.

من جهته أوضح المدير العام لوزارة الصحة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين فتح 15 مركزا للعزل في كل من مستشفي الأطفال بأمدرمان، وامبدة، وأبو سعد، والنو، وبشائر، والمستشفى التركي، للتعامل مع الحالات.

كما طمأن المواطنين باستعداد الوزارة الكامل لمواجهة المخاطر الصحية المحتملة، مشيرا إلى وجود فرق للتقصي وحملات مستمرة لتعزيز الصحة العامة، ورش الذباب والبعوض، وتوفير الإسعافات والكوادر الطبية المدربة.

وفي ختام حديثه، وجه د. فتح الرحمن المواطنين بضرورة شرب المياه المكلورة، والحرص على غسل الأيدي وسلامة الأغذية، كإجراءات وقائية ضرورية.