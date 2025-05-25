لجنة أمن الجبلين توجه بضرورة التشديد في إجراءات دخول الأجانب

وقفت لجنة أمن محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض السبت علي مكاتب ومقار القوات النظامية والأمنية والاستخباراتية المتواجده بمعبر جودة الحدودي وذلك بحضور سعادة اللواء عمر السر علي قائد القطاع الجنوبي بالمحلية .

حيث شملت الزيارة مقار هيئة الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة بالإضافة لمكاتب شرطة الإدارة العامة للجوازات والهجرة بمنطقة جودة وشرطة جودة الادارية.

وإستمع الاستاذ يحي الفاضل ابراهيم المدير التنفيذي لمحلية الجبلين رئيس لجنة أمن المحلية واعضاء لجنة أمن المحلية الى تقارير تنويرية مفصلة من قبل القوات الاستخباراتية والامنية والشرطية، حول كيفية سير الاجراءات والترتيبات لدخول الأجانب بالاضافة الى عمليات واجراءات العودة الطوعية لنازحي (الإنقسنا) بالنيل الأزرق الذين نزحوا لدولة جنوب السودان .

ووجه رئيس لجنة أمن محلية الجبلين الى ضرورة التحري والتدقيق في الإجراءات وبصورة حاسمة في دخول الأجانب عبر التتبع بكشف الخلايا التابعة لمليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تحاول التسلل عبر معبر جودة الحدودي