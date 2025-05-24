مدير عام قوات الشرطة يترأس إجتماع إسناد تأمين ولاية الخرطوم

ترأس الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم إجتماع إسناد تأمين ولاية الخرطوم ونشر قوات الشرطة بكافة المحليات وتأمين المواطن والأحياء السكنية وفقا للخطة التأمينية لشرطة ولاية الخرطوم بهدف تأمين الولاية من كافة المهددات وتجفيف بؤر الجريمة وحسم كافة الظواهر السالبة بحضور رووساء الهيئات ومدير شرطة الولاية وعدد من مدراء الإدارات المعنية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإجتماع خرج بعدد من القرارات التي سيجري إنفاذها بصورة عاجلة والتي تهدف الي طمأنة المواطن منها نشر الارتكازات بمشاركة كافة الإدارات الشرطية وتسيير أطواف للتعامل مع المهددات والظواهر السالبة والتعامل الحاسم وفقا للقانون بجانب التركيز علي العمل المنعي وتفعيل العمل الميداني بالمباحث الجنائية والدفع بالدوريات.

يذكر أن المدير العام لقوات الشرطة وجه بتكوين لجنة لإسناد شرطة ولاية الخرطوم بغية تحقيق الأمن والاستقرار لمواطن الولاية ونشر الطمأنينة وتوفير كافة معينات إنفاذ الخطة .

المكتب الصحفي للشرطة