الطوف الأمني المشترك يشن حملة كبرى في محلية أمبدة ويضبط مسروقات متنوعة

شنت قوات الطوف الأمني المشترك بمحلية أمبدة حملة أمنية كبرى استهدفت عدة مناطق ضمن دوائر الاختصاص بالمحلية. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المسروقات شملت أجهزة كهربائية متعددة الماركات والاستخدامات، وأثاثات منزلية، ودراجة هوائية، وماكينة تصوير كبيرة، إلى جانب حافلة كبيرة سعة 25 راكبًا، وركشة خضراء موديل 2010، و13 باكو لحام، إضافة إلى مجموعة من إسبيرات السيارات المتنوعة.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطات عبر أقسام الشرطة المختصة، في إطار جهود تعزيز الأمن وبسط هيبة الدولة بالمحلية.

التيار