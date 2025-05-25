“صمود” تكوين حكومات من قبل الجيش والدعم السريع أمر لا يخاطب أولويات السودانيين

قال التحالف المدني الديمقراطي “صمود” إن السعي لتحقيق الشرعية بتكوين حكومات من قبل الجيش والدعم السريع أمر لا يخاطب أولويات السودانيين ولا يستجيب لاحتياجاتهم المدنية من أمن وغذاء واحتياجات الحياة المدنية في الداخل والخارج.

وأعلن في بيانه الختامي لاجتماعات الأمانة العامة في كمبالا عن رؤية للحل السياسي الشامل، على رأسها وحدة السودان أرضًا وشعبًا، والمواطنة المتساوية القائمة على الفصل التام بين الدين والدولة، وحشد الجهد الشعبي لوقف الحرب وبناء كتلة مدنية رافضة للحرب.

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