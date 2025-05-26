سر جديد من عمرو سلامة عن نجاح فيلم شيخ جاكسون الذي حقق إعجاب الجمهور

كشف المخرج عمرو سلامة، لأول مرة، سرًا حول فيلم “شيخ جاكسون” الذي عُرض عام 2017، وشارك فيه الفنان أحمد الفيشاوي، وحقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور وقتها.

وخلال حواره مع إبراهيم فايق في بودكاست “فايق ورايق”، أعرب عمرو عن حبه الشديد لمشروع الفيلم، مشيرًا إلى شغفه الكبير بفنان البوب العالمي مايكل جاكسون، وهو ما كان دافعًا له للمشاركة في العمل.

وذكر عمرو تفاصيل من كواليس الفيلم، قائلاً إن الفيشاوي لم يكن بارعًا في أداء مشاهد السحب “السحبة”، لذا كان هو من يقوم بتصوير معظم لقطات الرجلين بنفسه، خصوصًا أنه كان يحب مايكل جاكسون منذ أيام دراسته في المرحلة الثانوية، حتى وصف نفسه بأنه كان “عمرو جاكسون”.

واستعرض الفيلم قصة شاب معجب بمايكل جاكسون لكنه اختار أسلوب حياة يمنعه من الاستماع لأغانيه، ورغم ذلك ظل الحب لهذا النجم العالمي يسكن قلبه، فكان يقلد حركاته وانفعالاته وطريقة رقصه.

وشارك في الفيلم نخبة من الفنانين بينهم أمينة خليل، ماجد الكدواني، أيسل محمد رمزي، سلمى أبو ضيف، وحازم إيهاب، وغيرهم.

بوابة روز اليوسف