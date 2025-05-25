ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا في سنار الى ٢٣ وثلاث وفيات

قال وزير الصحة بولاية سنار دكتور ابراهيم العوض احمد ان حالات الاشتباه بالكوليرا ارتفعت في سنار مساء السبت إلى ٢٣ حالة، شملت 3 حالات وفاة.

وأفاد الوزير بوصول فرق الاستجابة السريعة إلى جميع الأحياء التي اتت منها الحالات، موجها بمواصلة الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى احكام التنسيق مع محلية سنار التي ظلت تتابع الوضع من الأمس وحتى اليوم، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.

وأعلن المدير التنفيذي لمحلية سنار فيصل عبدالرحمن أحمد عن تدشين الحملة الوقائية.

فيما اكدت مديرة الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية فاطمة محمد عبدالحليم أن حملات التطهير الصحي استهدفت الأسواق والشوارع، مبينة أن فرق الاستجابة السريعة والترصد المرضي وتعزيز الصحة تواصل أعمالها بالأحياء التي اتت منها الحالات وكشفت عن تكثيف الإجراءات الوقائية.

وفي ذات السياق قالت مدير الطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة بسنار الاستاذة مواهب قسم الله الأمين أن هناك 7حالات تعافي بمركز العزل بمستشفى سنار.

وأوضحت في تصريح (لسونا) أن من بين حالات الاشتباه 4 أطفال يتابع حالتهم مختصون، مشيرة إلى احكام الإجراءات بمركز العزل.

ولفتت إلى دخول أحياء جديدة دائرة الاشتباه منها (ريح بالك، كبوش، وحلة بخيت).

سونا