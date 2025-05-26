سياسية
أبطال القوة المشتركة يستولون على غنائم مليشيا الجنجويد في منطقة الشقيلاب بعد فرارهم
أكد مصدر عسكري أن أبطال القوة المشتركة تعاملوا بكفاءة عالية مع الموقف، حيث تم تطويق المنطقة وتفتيشها بدقة، مما أسفر عن ضبط أسلحة خفيفة وثقيلة، وذخائر، وآليات كانت بحوزة المليشيا.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الميدانية الهادفة إلى تطهير المناطق من فلول التمرد، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المواطنين. وأشاد سكان الشقيلاب بدور القوة المشتركة، معبرين عن ارتياحهم الكبير بعد طرد عناصر الجنجويد من المنطقة.
هذا وتواصل القوة المشتركة عملياتها في مناطق أخرى لقطع طرق الإمداد عن المليشيا وتعزيز الأمن في كافة أنحاء الإقليم.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية