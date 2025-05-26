البعثة الدبلوماسية السودانية باديس ابابا تشارك في احتفالية يوم أفريقيا بمقر مفوضية الإتحاد الأفريقي

لبت البعثة الدبلوماسية السودانية باديس ابابا دعوة مفوضية الإتحاد الأفريقي للمشاركة في احتفالية يوم أفريقيا بمقر المفوضية .

وقد شارك رئيس البعثة السفير الزين ابراهيم حسين ونائبه السفير الحافظ عيسى عبدالله والمستشار عمر الشيخ بحضور الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة ذكرى تاسيس الاتحاد والذى خاطبه الرئيس الانجولى لورنسو الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي ورئيس المفوضية محمود علي يوسف والرئيس الغاني دراماني وممثلي رئيس اثيوبيا والامم المتحدة .

كذلك شارك اعضاء البعثة والجالية السودانية بشكل لافت فى المعرض التراثى والبازار الافريقي والمطبخ التقليدى وقدم فريق من تلاميذ المدرسة السودانية باديس ابابا عروضا تراثية داخل مبنى الاتحاد الافريقي نالت إعجاب ممثلي الدول الافريقية والمنظمات المختلفة .

كما توقف رئيس المفوضية يرافقه وزير الدولة بالخارجية الاثيوبية والسفراء بجناح السودان واشاد بالمشاركة وتحدث للعارضين، مؤكدا اهتمام الاتحاد الافريقي بالسودان .

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