ترتيبات لإدخال خدمات التأمين الصحي في 20 مركزاً صحياً بود مدني

أشاد الأستاذ عادل الخطيب، المدير التنفيذي لمحلية ود مدني الكبرى، بالجهود الكبيرة التي يبذلها التأمين الصحي في تغطية شرائح واسعة من المواطنين بالمحلية، وتوفير خدمات صحية ميسورة وشاملة.

جاء ذلك خلال مخاطبته صباح الأحد بمقر التأمين الصحي بولاية الجزيرة، الاجتماع التنسيقي بين الصندوق القومي للتأمين الصحي ومحلية ود مدني، والذي ترأسه دكتور الأمين حسين عمر، مدير الصندوق بالولاية.

وأكد الخطيب التزام المحلية بدعم جهود التأمين الصحي، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان نجاح المشروعات الصحية الحيوية التي تستهدف مواطني المحلية، مشيرًا إلى أن الصحة تأتي على رأس أولويات خطة المحلية للعام الجاري، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرار المجتمع.

وثمن الخطيب الدور الذي تقوم به الفرق الطبية والإدارية بالمراكز الصحية، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق المتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المواطنين.

وناقش الاجتماع الترتيبات الجارية لإدخال خدمات التأمين الصحي في 20 مركزاً صحياً جديداً بالمحلية، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، خاصة في الأحياء الطرفية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.