سياسية
“مشروع نحن قادرون” .. والي القضارف يجدد اهتمامه ورعايته بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية
جدد والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد إهتمام حكومة الولاية بشريحة الأشخاص ذوي الاعاقة و رعايتها التامة لحقوقهم .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الأحد رئيس إتحاد الصم القومي الأستاذ محمد جيب الله و أمين مجلس الاشخاص ذوي الإعاقة بالولاية الأستاذ علي هاشم و أمين إتحاد الصم بالولاية الأستاذ أحمد مختار بحضور أمين عام حكومة الولاية الأستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس، حيث إطلع على الأنشطة والبرامج المنفذة في إطار مشروع نحن قادرون.
واكد والي القضارف إلتزام حكومة الولاية بتقديم كل ما يعين الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء دورهم في المجتمع وتمكينهم إقتصاديا.
كما وجه بمعالجة قضايا المقر الدائم لمجلس الأشخاص ذوي الاعاقة و صيانة المتحركات ووعد بزيارة معهدي الامل والنور قريبا للتعرف على إحتياجاتهما الملحة والعمل على تذليلها.
سونا