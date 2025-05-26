“مشروع نحن قادرون” .. والي القضارف يجدد اهتمامه ورعايته بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الأحد رئيس إتحاد الصم القومي الأستاذ محمد جيب الله و أمين مجلس الاشخاص ذوي الإعاقة بالولاية الأستاذ علي هاشم و أمين إتحاد الصم بالولاية الأستاذ أحمد مختار بحضور أمين عام حكومة الولاية الأستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس، حيث إطلع على الأنشطة والبرامج المنفذة في إطار مشروع نحن قادرون.