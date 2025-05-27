وزير الري يشيد بجهود المهندسين والعاملين في معالجة الكسور وتقوية الجسور وإصلاح الكباري والمعابر

إطمأن المهندس الضو عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية المكلف يرافقه مدير عام خدمات الري وعدد من المسؤولين بالوزارة على أعمال الصيانة الصيفية لمنظومة الري في عدد من أقسام الري بمشروع الجزيرة شملت قسم ري الحاج عبد الله والمسلمية وود النو والبساتنة وطابت وغرب المناقل وري شليعي ومصطفى قرشي ومصرف الشوال وميجر الحويوه .

ووقف الوزير يوم الأحد على تجميع الآليات وعمليات معالجة كسور القنوات الرئيسية وتقوية الجسور وإزالة الجزر والأطماء والحشائش وعبر الوزير عن فخره وإعزاز بجهود المهندسين والفنيين والعمال المهرة في معالجة الكسور ومعالجة الأبواب وإصلاح المنظمات والكباري والمعابر بعد الدمار الممنهج الذي تعرضت له منظومة الري بمشروع الجزيرة بسبب مليشيا الدعم السريع المتمردة وذلك لتعزيز جهود وزارته الرامية لفك مياه الري في القنوات الرئيسية مطلع يونيو المقبل لإنجاح الموسم الزراعي الجديد 2025م _ 2026م .

وناشد قطاعات المزارعين لمضاعفة الجهود في تحضير الأراضي الزراعية لضمان نجاح الموسم الزراعي لتوفير الغذاء ودعم الإقتصاد الوطني .