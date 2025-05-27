مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يرفع علمي جامعة الدول العربية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمقر المنظمة بالخرطوم

رفع البروفسور /إبراهيم أدم أحمد الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمباني مقر المنظمة علمي جامعة الدول العربية وعلم المنظمة علي سارية المبني إيذانا بمباشرة العمل من العاصمة القومية الخرطوم بحضور والي الخرطوم ومدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت وعدد من المؤسسات الإعلامية.

وتفقد مدير المنظمة مرافق المبني ووقف علي حجم الأضرار التي لحقت به بسبب المليشيا المتمردة مثمنا جهود إدارة شرطة البعثات الدبلوماسية في تأمين المنشآت والمرافق الخاصة بالمنظمة