سياسية
منسق القوات المشتركة بالخرطوم الجنرال / صلاح محمد نور رجب يزور جرحى معركة الخوي بمستشفى السلاح الطبي
نفّذ منسق القوات المشتركة زيارة ميدانية لجرحى ومصابي معركة الخوي الذين يتلقون العلاج بمستشفى السلاح الطبي بولاية الخرطوم، يرافقه عدد من الضباط وضباط الصف والجنود من القوة المشتركة، في خطوة تهدف إلى متابعة أوضاع الجرحى والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتنسيق الجهود لتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدّمة لهم.
وخلال الزيارة، تقدّم المنسق بالشكر والتقدير للطواقم الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى ونائبه، إضافة إلى الكادر الطبي من الجيش والإدارة، مشيداً بجهودهم الكبيرة في استقبال الجرحى وتجويد الخدمات الصحية، والعمل بروح وطنية عالية رغم ظروف الحرب.
وأشار المنسق إلى أهمية تضافر الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية خلال هذه المرحلة الحرجة، موضحاً أن الحرب لا تقتصر على ساحات القتال فقط، بل تشمل أيضاً الجبهات الإنسانية والطبية، داعياً إلى مواصلة العمل والتنسيق لتوفير الرعاية اللائقة لكل مصاب ومجاهد في سبيل الوطن.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية