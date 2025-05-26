مالك عقار: القوات المسلحة والقوات المساندة شارفت على فتح الطريق إلى كادقلي

قال نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار أن القوات المسلحة والقوات المساندة شارفت على فتح الطريق إلى كادوقلي، مشيرا إلى أن القوات على بعد أمتار من تحقيق ذلك، مشيدا بالانتصارات التي تحققت في كردفان واخرها تحرير مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان.

وقال عقار لدى مخاطبته ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ببورتسودان اليوم، ان كادوقلي تعرضت خلال الفترة الماضية لظروف قاسية، وأنها وقعت بين كماشة مليشيا الدعم السريع المتمردة والحركة الشعبية جناح الحلو، مؤكدا بأن الطريق إلى كادوقلي سيتم فتحه وأن الإغاثة ستصل قريباً للمحتاجين للتخفيف عليهم.

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