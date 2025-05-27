مدير عام قوات الشرطة يستقبل قافلة الدعم والإسناد من شرطة ولاية نهر النيل لتعزيز الجهود الأمنية وخطة الإنتشار وتأمين ولاية الخرطوم

استقبل الفريق اول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة قافلة الدعم والاسناد المقدمة من شرطة ولاية نهر النيل تحت شعار (مثل المؤمنين في توادهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد) وتاني هذه الخطوةإاسنادا وتعزيزا لجهود العملية الأمنية و خطة الإنتشار الشرطي وتأمين ولاية الخرطوم يرافقه رؤساء الهيئات وعدد من مدراء الادارات العامة بحضور مدير شرطة ولاية نهر النيل.

مدير عام قوات الشرطة اثني علي مبادرة شرطة ولاية نهر النيل والتي تعتبر ولاية عبور لجميع ولايات البلاد مضيفا بأنها مبادرة رائدة ومقدرة قادمة من إنسان ولاية مشبع بالقيم النبيلة والمثل مثمنا جهود قوات الشرطة بولاية نهر النيل وسدها لجميع الثغرات الأمنية متعهدا بتسخير جميع إمكانيات رئاسة قوات الشرطة لشرطة لدعم ولاية نهر النيل لإداء مهامها علي الوجه الامثل معربا عن شكره وتقديره لشرطة ولاية نهر النيل لتعاونها واسنادها للعملية الأمنية بولاية الخرطوم مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي، /أمير عبدالمنعم فضل امتدح جهود شرطة ولاية نهر النيل في إسنادها لشرطة ولاية الخرطوم تعزيزا لجهود العملية الأمنية وخطة الانتشار الشرطى وتأمين ولاية الخرطوم مؤكدا أن خطة التأمين تمضي بصورة متميزة وفق متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الولاية رئيس هيئة الإمداد أوضح بأن هذه المبادرة ليست غريبة علي شرطة ولاية نهر النيل وتبنيها لجميع المشاريع الرائدة في المجتمع. مدير شرطة ولاية نهر النيل قدم التهنئة بمناسبة الانتصارات والانفتاحات الكبيرة التي تحققت في ولاية الخرطوم مبينا ان هذه القافلة تأتي دعما وتعزيزا لجهود قوات الشرطة في الانتشار وتأمين ولاية الخرطوم ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة قد طاف علي قافلة الدعم والاسناد المقدمة من شرطة ولاية نهر النيل والتي تحتوي علي مواد غذائية متنوعة وقافلة طبية مزودة بجميع الادوية والمستحضرات الطبية اللازمة وعربة إسعاف مجهزة .

المكتب الصحفي للشرطة