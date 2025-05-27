“إلغاء كافة العقودات”.. والي الشمالية يصدر قرارا بحل تنسيقية شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر

اصدر والي الشمالية لواء ركن م عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم، القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٥م القاضي بقبول استقالة محمد عوض محمد خير منسق شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر،كما اصدر والي الشمالية القرار رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٥م القاضي بحل تنسيقية شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر وإلغاء كافة العقودات الموقعة مع العاملين في التنسيقية وإنهاء انتداب الاخرين.