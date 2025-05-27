داخل بحري.. وكيل جامعة بحري يعقد اجتماعه الأول مع مسجلي الكليات والإدارات

ترأس الدكتور قذافي محمد الحسن وكيل جامعة بحري، الاثنين، الاجتماع الأول للإدارات التي تتبع لوكيل الجامعة، وذلك بمجمع الكليات بالكدرو، وبحضور مشرف من مدير الجامعة البروفيسور حاتم رحمة الله، والمدير التنفيذي الأستاذ عفيف محمد علي.

ضمّ الاجتماع مجلس المسجلين وعدداً من الإدارات الحيوية، شملت: إدارة الخدمات، إدارة الموارد البشرية، إدارة الحرس الجامعي، إدارة الأصول والأوقاف، إلى جانب مركز تقنية المعلومات.

وأشاد السيد مدير الجامعة خلال كلمته بالدور المحوري الذي اضطلعت به الإدارة المالية، مثمنًا جهود المحاسبين ومنسوبيها الذين عملوا بإخلاص وتفانٍ خلال الفترة الماضية كما أعرب عن فخره بالنجاحات التي تحققت رغم التحديات، مؤكدًا أن الجامعة وبجهود جميع أبنائها تمكنت من اجتياز فترة الحرب الصعبة بثبات واقتدار.

واستعرض الاجتماع تقارير الأداء للفترة السابقة، حيث ناقش الحضور أبرز المعوقات التي واجهت نظام التسجيل، وعلى رأسها عدم استقرار الكهرباء والإنترنت، ونقص المواد الرقمية، والتحديات المتعلقة بالترقيات، إلى جانب تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني بكلية الدراسات العليا.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الدراسة الإلكترونية ووضع مصفوفة تنفيذية منظمة لعودة منسوبي الجامعة وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة.