وزير التربية والتعليم يجدد تاكيده على انعقاد إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها

أكد الدكتور التهامي الزين حجر وزير التربية والتعليم أن إمتحانات الشهادة السودانية للعام 2024م ستنطلق في موعدها المحدد 29 يونيو المقبل بعد إكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات.

ودعا لدى إجتماعه صباح اليوم بمدني بالأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة الأسر لعدم الإلتفات للشائعات، وقال إن زيارته لولاية الجزيرة تهدف للوقوف على مشاكل التعليم بالجزيرة والمدارس التي تأثرت بالحرب مؤكداً حرص وزارته على تذليل كافة الصعاب التي تعترض سير العملية التعليمية بالولاية .

من حانبه رحب والي ولاية الجزيرة بالزيارة مؤكداً أن التعليم يحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية متوقعاً عودة الأسر بعد عيد الأضحى المبارك بعد إكتمال تطبيع الحياة بالولاية معلناً جاهزية الولاية لإستقبال العائدين وإمتحانات الشهادة السودانية .