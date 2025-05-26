قيادة منطقة الخرطوم العسكرية تضع خطة محكمة لتأمين جنوب الخرطوم

كشف قائد منطقة الخرطوم العسكرية اللواء مهندس ركن عثمان جمعة بشير عن وضع خطة محكمة لتأمين منطقة جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي شمال شارع الهواء ضمن مسئولية المنطقة العسكرية .

وأكد خلال تفقده الارتكازات الجنوبية والشمالية بمحلية الخرطوم برفقة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير أكد بأن قيادة القوات المسلحة بعد قضت علي التمرد في الخرطوم ستهتم بجانب القوات النظامية الأخري بالأمن الداخلي عبر القضاء علي جميع مظاهر التفلتات الأمنية والظواهر السالبة التي افرزتها الحرب وستعمل جنبا الي جنب مع الأجهزة التنفيذية بالولاية والمحلية لإعادة هيبة الدولة وتنفيذ القوانين بصرامة ومنع الجريمة المنظمة وضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي بجانب تأمين الأسواق تمهيدا لعودة جميع المؤسسات والتجار لمزاولة نشاطهم بالأسواق.

من جانبه ناشد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم جميع التجار وفروع البنوك التجارية لمعاودة نشاطهم بالسوق المحلي بالخرطوم مع التزام الولاية والمحلية بتأمين عودة نشاطهم وتوفير التأمين والخدمات وازالة المظاهر السالبة من السكن العشوائي والمخالفات البيئية والهندسية من السكن العشوائي وأماكن صناعة وتداول الخمور والتواجد غير الشرعي للاجانب .