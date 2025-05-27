سياسية
حملة تبرع بالدم لمصابي القوات المشتركة في معارك الخوي بولاية الخرطوم
نظمت الإدارة العامة لبنوك الدم بولاية الخرطوم حملة تبرع بالدم دعماً لمصابي القوات المشتركة في معارك الخوي، وذلك بالتنسيق مع الجنرال صلاح محمد نور رجب، واللواء عزالدين رئيس المقاومة الشعبية بالولاية.
وشهدت الحملة حضور د. عبدالله العاقب، رئيس النفرة، والأستاذ يس، أمين الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الأطباء والصيادلة والإعلاميين، الذين شاركوا في هذه المبادرة الإنسانية والوطنية، تأكيدًا على وحدة الصف ودعم الجهود العسكرية في الدفاع عن الوطن.
وأكدت الإدارة العامة لبنوك الدم أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات لدعم المصابين وتلبية احتياجات المستشفيات من الدم، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية