حملة تبرع بالدم لمصابي القوات المشتركة في معارك الخوي بولاية الخرطوم

وشهدت الحملة حضور د. عبدالله العاقب، رئيس النفرة، والأستاذ يس، أمين الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الأطباء والصيادلة والإعلاميين، الذين شاركوا في هذه المبادرة الإنسانية والوطنية، تأكيدًا على وحدة الصف ودعم الجهود العسكرية في الدفاع عن الوطن.