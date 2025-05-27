سياسية

حريق ضخم بعدد من المحلات التجارية بسوق البصل بمحلية الدبة

2025/05/27
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اندلع اليوم حريق ضخم بسوق البصل في المحلات التجارية بسوق محلية الدبة لم تحصر خسائره حتى الآن ولم يتضح مصدره بعد .
حيث شرعت قوات الدفاع المدني فوراً لمقر الحادث وقامت بتحييد النيران للمحافظة على السلامة العامة وعدم إنتشار الحرائق على نطاق أوسع ، وكذلك ساندت القوات المسلحة وشركة أمطار في السيطرة على الحرائق .
كما وصل المدير التنفيذي لمحلية الدبة موقع الحادثة برفقة أعضاء لجنة الأمن وقائد الإستنفار بالمقاومة الشعبية والمدير الإداري وعدد من الإدارات الأخرى بالمحلية ووقفوا على الحادثة وحجم الضرر .
وتمنى الوفد لأصحاب المحال التجاري أن يعوضهم الله خير عن هذه الخسائر ودعوا كافة المواطنين للإهتمام بقواعد السلامة .

سونا

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