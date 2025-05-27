حريق ضخم بعدد من المحلات التجارية بسوق البصل بمحلية الدبة

اندلع اليوم حريق ضخم بسوق البصل في المحلات التجارية بسوق محلية الدبة لم تحصر خسائره حتى الآن ولم يتضح مصدره بعد .

حيث شرعت قوات الدفاع المدني فوراً لمقر الحادث وقامت بتحييد النيران للمحافظة على السلامة العامة وعدم إنتشار الحرائق على نطاق أوسع ، وكذلك ساندت القوات المسلحة وشركة أمطار في السيطرة على الحرائق .

كما وصل المدير التنفيذي لمحلية الدبة موقع الحادثة برفقة أعضاء لجنة الأمن وقائد الإستنفار بالمقاومة الشعبية والمدير الإداري وعدد من الإدارات الأخرى بالمحلية ووقفوا على الحادثة وحجم الضرر .

وتمنى الوفد لأصحاب المحال التجاري أن يعوضهم الله خير عن هذه الخسائر ودعوا كافة المواطنين للإهتمام بقواعد السلامة .

سونا