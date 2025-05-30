قطر الخيرية تُدشن مشروعاً جديداً يوفّر ماكينات لغسيل الكُلى ووحدات لتنقية المياه بنهر النيل

شرع الفريق الفني لقطر الخيرية في تركيب ماكينات غسيل الكلى ووحدات تنقية المياه وتدريب الكوادر الطبية المختصة بولاية نهر النيل، وذلك في إطار مشاريع دعم واسناد المتضررين في السودان.

ودشن د. محمد البدوي عبد الماجد، والي ولاية نهر النيل، وعدد من الوزراء بالولاية بأمانة الحكومة بالدامر أمس الأول، قافلة التدخلات الصحية المقدمة من قطر الخيرية.

وأشاد بمواقف دولة قطر وأياديها البيضاء الدعمة للسودان، وقال انهم يشكرون دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لجهودهم الإنسانية المتصلة، مشيراً إلى أن قوافل قطر الخيرية لم تنقطع عن البلاد والولاية طيلة الفترة الماضية خاصة إبان الكوارث والمحن.

وأفاد والي نهر النيل إن توفير 14ماكينة غسيل كلى مع معدات لتنقية المياه يعتبر مسألة هامة جداً وخدمة كبيرة لأهل الولاية في المجال الصحي خاصة وأن الولاية تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى الوافدين من العديد من ولايات البلاد.

واعتبر المساعدات الطبية التي قدمتها قطر الخيرية نوعية في زمانها ومكانها وخدمة لجميع مواطني الولاية.

وأضاف: “نقول لكل الإخوة الذين ساهموا في إيصال هذه المساعدات لولاية نهر النيل جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم”.

من جانبها، قالت د. ماجدة عبد الله، وزيرة الصحة بولاية نهر النيل انهم سعداء بتدشين الدعم المقّدر من جمعية قطر الخيرية بتوفير ماكينات غسيل الكلى لمراكز غسيل الكلى التي تدعم نهج ولاية نهر النيل لدعم الخدمات الصحية وتعتبر إضافة حقيقية للولاية.

وعبرت عن شكرها لجهود دولة قطر وكل الجهود الإنسانية المخلصة للمانحين من كل الدول الصديقة.

إلى ذلك، أعرب طارق محي الدين، مدير مكتب قطر الخيرية بالإنابة في السودان، عن سعادته بافتتاح مشروع الأجهزة الطبية بمعية والي نهر النيل وأعضاء حكومته ممثلة في 14 ماكينة غسيل كُلى مع 14 سرير ووحدة كاملة لتنقية المياه.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي تمّ عقب تنسيق عالِ مع وزارتي الصحة الاتحادية والولاية يأتي في مقدمة تدخلات قطر الخيرية الصحية في ولاية نهر النيل ومواصلة لسلسلة تدخلاتها السابقة في مجالات المياه والإصحاح ورعاية الأيتام والتدخلات الإغاثية المختلفة بالولاية.