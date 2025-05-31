الإدارة العامة للشرطة المجتمعية تفتتح مقر فرعها بمحلية شرق النيل

تعزيزاً لجهود العملية الأمنية وتحقيقاً للأمن والطمأنينة والإستقرار بولاية الخرطوم إفتتح العميد شرطة حقوقي/محمد صالح محمد مدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للشرطة المجتمعية ومشرف إدارة الشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم مقر إدارة الشرطة المجتمعية بمحلية شرق النيل بحضور العميد شرطة/أحمد المرتضى مدير إدارة الشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال العميد شرطة محمد صالح أن هذه الخطوة تأتي في ظل الإنفتاح الكبير للشرطة المجتمعية نحو المجتمع وتجسيرا للعلاقة بين الشرطة والجمهور وصولاً لتحقيق شعار الأمن مسئولية الجميع ، كاشفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح العديد من المقرات والمراكز المجتمعية في أنحاء متفرقة بولاية الخرطوم وذلك لدور الكبير الذى تلعبه هذه المراكز في تحقيق أهداف العملية الامنية، بجانب التوسع في تكوين اللجان المجتمعية بالأحياء السكنية للأهميتها في إسناد الشرطة في الإضطلاع بواجباتها الأمنية والجنائية وبسط الأمن والإستقرار في المجتمع.

المكتب الصحفي للشرطة