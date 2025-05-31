ممثل إدارة تأمين البعثات الدبلوماسية يرافق مفوض الإتحاد الأوربي لتفقد مقرات الإتحاد بالخرطوم

في إطار مباشرة الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت مهامها بولاية الخرطوم باشرت إدارة شرطة تأمين البعثات الدبلوماسية أعمالها بتأمين مقر السفارات والقنصليات ومنازل السفراء بالعاصمة الخرطوم حيث قام ممثل إدارة شرطة البعثات الدبلوماسية بمرافقة مفوض الإتحاد الأوربي رئيس عمليات الأمن بالبعثة /رفعت محمد الطيب محمد في زيارته لمقر الإتحاد الأوربي بالخرطوم حيث وقف علي حجم الضرر والدمار الممنهج الذي أحدثته المليشيا المتمردة بالمقر كذلك تم تفقد منزل السفير ومفوض الإتحاد الأوربي بجانب زيارة عدد (16) منزلا ومكاتب تابعة للإتحاد الأوربي ووضع قوات متخصصة لتأمين هذه المقرات.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه فور عودة الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت من العاصمة الإدارية الموقتة مدينة بورتسودان الي ولاية الخرطوم العاصمة القومية باشرت إدارة شرطة تأمين البعثات الدبلوماسية مهامها التأمينية لمقرات البعثات الدبلوماسية المختلفة المنتشرة بارجاء العاصمة الخرطوم .

المكتب الصحفي للشرطة