سياسية

مناوي: سنحقق النصر مجدداً كما فعلنا في جبل موية و سنار والجزيرة والخرطوم

2025/05/30
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:
إعادة التنظيم والتركيز على إتمام الخطوات المتبقية لا يعني أننا نتراجع أو نضعف ، نحن نؤمن إيمانآ راسخآ بقدرات قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية ، سنحقق النصر مجدداً كما فعلنا في جبل موية و سنار والجزيرة والخرطوم و سيفرح شعبنا المكلوم في إقليمي كردفان ودارفور قريباً، لأننا عاهدنا أنفسنا على التمسك بقضية الوطن السوداني ، سننتصر بإذن الله لطالما نستمد قوتنا من شعبنا الذي يساندنا .
رصد وتحرير – “النيلين”

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/05/30