مناوي: سنحقق النصر مجدداً كما فعلنا في جبل موية و سنار والجزيرة والخرطوم

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

إعادة التنظيم والتركيز على إتمام الخطوات المتبقية لا يعني أننا نتراجع أو نضعف ، نحن نؤمن إيمانآ راسخآ بقدرات قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية ، سنحقق النصر مجدداً كما فعلنا في جبل موية و سنار والجزيرة والخرطوم و سيفرح شعبنا المكلوم في إقليمي كردفان ودارفور قريباً، لأننا عاهدنا أنفسنا على التمسك بقضية الوطن السوداني ، سننتصر بإذن الله لطالما نستمد قوتنا من شعبنا الذي يساندنا .

رصد وتحرير – “النيلين”