عضوا مجلس السيادة د.سلمى عبدالجبار ود.نوارة أبو محمد محمد طاهر تؤديان القسم أمام رئيس مجلس السيادة

أدى القسم اليوم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، كل من د.سلمى عبدالجبار المبارك ود.نوارة أبو محمد محمد طاهر ، كأعضاء بمجلس السيادة بحضور الأمين العام للمجلس السيادي، الفريق الركن دكتور محمد الغالي علي يوسف ورئيس القضاء بولاية البحر الأحمر ممثل رئيس القضاء.

وأعربت د.سلمى في تصريح صحفي عن تقديرها لرئيس مجلس السيادة على الثقة التي أولاها لها لتقلد هذا المنصب مشيدة بالانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة في كافة محاور العمليات بمعركة الكرامة وذلك بفضل إلتفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة.

وترحمت د.سلمى على كل شهداء معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة وكرامة أهل السودان.

من جانبها قالت د.نوارة أنها ستعمل بكل مافي وسعها من أجل رفعة وتقدم السودان مبينة أنها ستكرس كل جهدها لخدمة الإنسان السوداني وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة له.

سونا