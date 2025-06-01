ارتفاع نسبة التعافي إلى99% ووالي الخرطوم يتفقد مراكز العزل لمرضى الكوليرا بجبل أولياء

وقف والى ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، علي الأوضاع بمراكز العزل بمستشفىات بشائر الجامعي والتركي بمحلية جبل أولياء وشملت الجولة وحدات العلاج التي أنشأت بعد تذويدها بكل المعينات والإشراف الطبي.

حيث تأتي الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها ولاية الخرطوم للسيطرة على وباء الكوليرا والوقوف ميدانيا على الأحوال العامة بالمستشفيات.

وقدم دكتور محمد إبراهيم المدير الطبي لحوادث مستشفى بشائر تقريرا مفصلا عن الحالات وقال أن نسبة التعافي وصلت إلى 99% فيما بلغ العدد التراكمي 398 حالة وحالتي وفاة.

وأضاف أن المستشفى يستقبل الحالات من كل محليات الولاية مؤكدا بأن مخزون العلاج بالمستشفى يكفي لألف مريض خلال المرحلة القادمة .

وشكر حكومة ولاية الخرطوم ومنظمة أطباء بلا حدود والكادر الطبي العامل في خدمة المرضى بالمستشفى مشيرا إلى أن آخر دخول للمرضى بالأمس وصل إلى ٣٨ حالة وخرجوا جميعا بعد التعافي.

الي ذلك تفقد الوالي مستشفى التركي بالكلاكله ووقف على الوضع العام من خلال الجوله التي قام بها على مركز العزل والتي تشير إلى الانخفاض الكبير حيث خلت المراكز بنسبة تصل إلى 90% مع توفر الإمداد الدوائي وأشار المدير الإداري للمستشفى خالد بسيوني بانخفاض الحالات المتردده من ١٥٠ حالة الي أربعين حاله مما يشير لانحسار الحالات.

واختتمت الجوله بأداء صلاة الجمعة بمسجد طيفور بالديوم الشرقية بمحلية الخرطوم وحيا الوالي المواطنين على صبرهم وصمودهم طيلة فترة الحرب وتحملهَم انتهاكات المليشيا مؤكدا سعي الولاية لتوصيل الخدمات الأساسية والتي ظل المواطن يعاني في الحصول عليها مشيرا للمساعي التي تمت في تشغيل محطات المياه النيلية والآبار والخدمات الصحيه والكهرباء .