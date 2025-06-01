مبادرة “الله يبردي” بالفاشر تدين قصف المليشيا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وإحراقها

أدان عضو اللجنة الميدانية لمبادرة “الله يبردي” الخيرية بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ، الطيب موسي عبد الرحمن مكي ، بشدة قصف مليشيا الدعم السريع الإرهابية لمستودعات برنامج الغذاء العالمي بحي الدرجة الأولى بالفاشر ، وإحراقها بما فيها من سيارات وقطع غيارها ، وغيرها من المحتويات الأخري.

وإعتبر ذلك القصف امتداداً طبيعياً لسلسلة جرائمها المتكررة، وإنتهاكاتها المستمرة للمدنيين، والمؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات الإنسانية، والمرافق الصحية لإخراجها عن الخدمة تماماً.ووصف في تصريح (لسونا) ذلك السلوك بالبربري ، والمشين الذي لا يشبه سلوك البشر.

وعزا مكي القصف المدفعي الممنهج الذي ظلت تنفذه المليشيا يومياً علي احياء مدينة الفاشر السكنية ، والمؤسسات المختلفة بغرض تهجير المواطنين الذين آثروا البقاء بالمدينة لإجبارهم علي الخروج منها لتحقيق أهدافهم التي ظلوا ينادون بها طيلة الفترة الماضية .