“السيفونات” .. 19 مليار جنيهاً لطوارئ الخريف بالجزيرة

أجازت غرفة الدفاع المدني بولاية الجزيرة في إجتماعها السبت برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة خطة طوارئ الخريف للعام 2025م بكلفة 19 مليار جنيهاً .

حيث شدد الوالي على ضرورة إنفاذ الخطة وإجراء تفاهمات مع ولاية النيل الأبيض بخصوص السيفونات وتوفير دعم عاجل للمحليات لبدء إنفاذ الخطة داعياً للإستفادة من التجارب السابقة في ترحيل القرى المتأثرة بالسيول ومياه الأمطار والتوسع في مشروعات حصاد المياه باقامة الحفائر .

من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض إكتمال تكوين غرف الدفاع المدني بالمحليات والوحدات الإدارية وحصر مناطق الهشاشة ورفع كافة الإحتياجات .

واشار إلى أن خطة العام الحالي قائمه على تحليل تقارير الأعوام السابقة والتوقعات والتنبؤات العلمية للخريف وتفعيل دور الشراكة بين الجهات ذات الصلة عبر اللجنة العليا إضافة للإعداد المبكر قبل فصل الخريف منعا لوقوع الأضرار والكوارث كمرحلة وقائية .

ودعا وزارة الري للتدخل السريع في معالجة كسورات قنوات الري داخل الجزيرة مناشداً المواطنيين بالإبتعاد عن مهاوي السيل ومجاري المياه .

فيما دعا اللواء شرطة محمد الأمين النعيم مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية لمضاعفة العمل في التروس الواقية وتوفير الآليات لإنفاذ الخطة والقيام بزيارات إستبافية للمناطق المتوقع تضررها بسبب زيادة منسوب النيل والأمطار او السيول وتفعيل الإرتكازات على النيل الأزرق ونهر الرهد وتكثيف البرامج التوعوية والإرشادية .

وأعلن المهندس عبد العزيز عبد الرحيم الصديق ممثل وزارة الري إستمرار صيانة ومعالجة كسورات القنوات الرئيسية مؤكداً التنسيق بين وزارته وإدارة مشروع الجزيرة لتوفير طلبات المياه داعياً المزارعين للسيطرة والتحكم على أبو عشرينات .