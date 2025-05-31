والي الخرطوم يتسلم دعم مجموعة زادنا العالمية لمكافحة وباء الكوليرا

إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، السبت، القافلة الصحية التي سيرتها شركة زادنا العالمية للاستثمار إحدى شركات صندوق التأمين الاجتماعي بالقوات المسلحة وذلك للاسهام في درء آثار مرض الكوليرا بولاية الخرطوم .

وذلك بحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين وكشف الوالي عن مجهودات كبيرة تمت للسيطرة على المرض قامت بها وزارة الصحة بالولاية بدعم من وزارة الصحة الاتحادية مما أسهم في خفض الإصابات .

وحيا الوالي مدير شركة زادنا دكتور طه حسين لدعمه الذي جاء في وقت تبذل فيه الولاية قصارى جهدها لمحاصرة الوباء وقال الوالي أن مبادرة زادنا تأتي استكمالا لمبادراتها السابقة للمساهمة في الاعمار وتوفير المواد الغذائية في بداية الحرب .

وقال نطمع بأن تتواصل بقية الاسهامات حتى ينقشع المرض وبشر بالتعافي للحالات بمراكز العزل وقلة الدخول بفضل المجهودات التي بذلت في العلاج والوقاية وكلورة المياه ومراقبة الأسواق والأطعمة ومكافحة النواقل.

مدير عام وزارة الصحة حيا شركة زادنا ومجهودها الداعم للقطاع الصحي في مثل هذه الظروف مبشرا بانحسار الاصابات وزيادة حالات التعافي مع التوسع في الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمراكز بعد أن تم توفير كل المعينات والكوادر الطبيه والتوعيه مشيرا إلى أن هذا الدعم يعزز من الوضع للأفضل لمزيد من التعافي.