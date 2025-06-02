إكمال المرحلة الثالثة من توزيع المساعدات الإنسانية للاسر بالفاشر

أعلنت وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية شمال دارفور ، إكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج المساعدات الإنسانية للأسر بأحياء مدينة الفاشر ، والذي إستهدف عدد (41) حياً سكنياً ، بتكلفة كلية بلغت (300) مليون جنيهاً بدعم ورعاية والي شمال دارفور ، وإشراف الامين العام لحكومة الولاية بالإنابة.

واكدت المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بالولاية ، الدكتورة بدور آدم محمد ، أن برنامج المساعدات الإنسانية من البرامج التي أطلقتها حكومة الولاية في إطار جهودها المبذولة للتصدي للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان مدينة الفاشر ، والنازحين جراء الحصار الجائر المفروض علي مدينة الفاشر.

وقالت أن التكلفة الكلية للمرحلة الثالثة قد بلغت (300) مليون جنيهاً لعدد (41) حياً سكنياً ، حيث تم تقسيم المبالغ للأحياء لثلاث فئات مالية تتراوح ما بين مبلغ (5) ملايين جنيهاً ، و( 8 ملايين جنيهاً ،و(10) ملايين جنيهاً ، لكل حي حسب الكثافة السكانية.ووجهت الدكتورة .

وأشارت إلي الإرتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق وبصورة جنونية ، مع وجود انعدام شبه تام للسلع الأساسية التي ينبغي أن تتوفر للمواطن لتأمين قوت يومه. ولفتت أن مواطن الفاشر مازال يكافح ويناضل من أجل توفير المعيشة .

من جهتهم أشاد ممثلو لجان الأحياء السكنية بمدينة الفاشر بالجهود المقدرة التي بذلتها حكومة الولاية لتقديم المساعدات للأسر بمختلف احياء المدينة لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. وشكوا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الإستهلاكية الضرورية ، وإنعدام البعض منها من الأسواق تماماً.