سياسية
إطلاق بطاقة التخفيض الطبي الإلكترونية للسودانيين بمصر عبر تطبيق AXON Plus
كشفت المستشارية الطيبة بسفارة السودان بالقاهرة عن الترتيبات التى تمت بشأن بطاقة التخفيض الطبي والتي أصبحت إلكترونية بغرض التسهيل على السودانيين المتواجدين بجمهورية مصر للاستفادة من الخدمات الطبية المتاحة عبر الشبكة الطبية الواسعة لشركة اكسون هيلث تيك المتميزة بباقة خصومات عالية تتفاوت من 5% حتى 70% بكافة الخدمات الطبية من تحاليل معملية واشعة تشخيصية. بجانب كشف استشاريين وعمليات جراحية وكل التخصصات الطبية.
ودعت دكتورة مها عبد الحفيظ حمد مشرف برنامج عافية بالمستشارية الطبية المستفيدين من تلك الخدمات التعامل مع التطبيق الالكتروني (AXON Plus) الذي يوضح كل الخدمات وأسع الخص واماكن تلقي الخدمة في كل محافظات مصر.
وذكرت ان المستفيدين حتى الان تجاوز عددهم (30) الف مشترك.
وأعلنت عن اطلاق الفورم التسجيل الجديد عقب التحديثات التي تمت فيهو.
ونبهت الراغبين في الخدمة التسجيل عبر الرابط الجديد الذي سينشر قريبا في صفحة عافية في الفيسبوك.
سونا