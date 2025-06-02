وزير الداخلية يتفقد رئاسة قوات السجون ويؤكد على تبني خطةلإنشاء عدد(6) سجون جديدة ودعم رئاسة القوات

وقف الفريق شرطة/ خليل باشا سايرين وزير الداخلية على مجمل الأوضاع بالسجون خلال زيارته التفقدية لرئاسة قوات السجون بولاية الخرطوم، الأحد، بحضور الفريق شرطة حقوقي/ياسر عمر ابوزيد مدير عام قوات السجون ومساعدى المدير العام.

الفريق ياسر أوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن زيارة وزير الداخلية لرئاسة قوات السجون من الزيارات الراتبة وخلالها ترأس سيادته إجتماع هيئة قيادة السجون بحضور مساعدى المدير العام ومدراء الإدارات إستمع خلاله الى تقارير خاصة باحوال السجون والنزلاء و الخطط الخاصة بإعادة تأهيل السجون والمعاملات العقابية فى السجون اضافة الى مطلوبات المرحلة القادمة مرحلة مابعد الحرب بتطوير بيئة السجون ، مضيفا ان وزير الداخلية تلقى تنويرا متكاملا من مساعدو المدير العام لقوات السجون عن الاوضاع الحالية للسجون بالبلاد ، مشيرا الى أن وزير الداخلية إطمأن للحالة الصحية والإنسانية للنزلاء بجانب الخدمات التى يتلقاها النزلاء داخل السجون رغم ظروف الحرب من إدارة السجون التى تبذل جهودا مقدرة لتأهيل السجون والمحافظة علي حقوق النزلاء ، مضيفا أن وزير الداخلية حث إدارة السجون على أهمية ترقية وتطوير أدوات الرقابة والمعاملة بادخال أحدث التقنيات من كاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية وإدخال أنظمة التقنية الحديثة فى معاملات النزلاء ، وابان مدير عام قوات السجون أن الزيارة لها ما بعدها فى تطوير العمل بقوات السجون خاصة وأن الخطط المستقبلية للسجون تتضمن إنشاء عدد(6) سجون جديدة بعدد من الولايات بمواصفات عالمية تراعى فيها حقوق النزلاء وفقا للقوانين والمواثيق الدولية للاصلاح الجنائي .

المكتب الصحفي للشرطة