المجلس الأعلى للحج والعمرة ينعي احد الحجاج

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العلي العظيم

يحتسب مكتب شؤون حجاج السودان والعاملون بالحج والعمرة يحتسبون الحاج عبد الحي على أحمد الذي توفي بمكة أمس متمنين له الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

المرحوم والد الحاج قصي وشقيق الحاج كيلاني.

سائلين الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ببركة وخير هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة في أطهر بقاع الدنيا.

وأن يلهم آله َوذويه الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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