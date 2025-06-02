مطابقة مياه المنارة والصالحة للمواصفات الصحية

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عبر تقريرها اليومي للإصحاح البيئي ومكافحة النواقل، عن استمرار حملات التطهير والتعقيم في عدد من مناطق الولاية، في إطار الخطة الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا. وشملت الحملة مناطق الشجرة، اللاماب، الري المصري، السوق المركزي، وسجن أم درمان، إضافة إلى مراكز إيواء مثل الهاشماب.

وأكد التقرير مطابقة قراءة تركيز الكلور والعكارة بمحطتي المنارة بمحلية كرري والصالحة بأم درمان للمواصفات الصحية المعتمدة. كما تم توزيع 36,740 حبة كلور على 11 مركز إيواء، و2,856 منزلًا، و884 وسيلة نقل مياه. وفي مجال الرقابة الصحية، تم تفتيش 3,490 موقعًا في 15 سوقًا، وتطهير 1,045 مرحاضًا بنسبة إنجاز بلغت 99%.

وفي جانب الأغذية، أجري الكشف الطبي لـ20 عاملًا في محلات بيع الطعام، وتم تفتيش 333 محلًا، منها 204 مطابقة للاشتراطات الصحية بنسبة 61%، بينما اتخذت إجراءات قانونية ضد 56 مخالفًا.

التيار