“الربط السككي والكهربائي” عدوي يشهد مراسم التوقيع على محضر الاجتماع المشترك بين الهيئة القومية للطرق والجسور بالسودان ومصر

شهد معالي السفير الفريق اول ركن مهندس / عماد الدين مصطفى عدوي ، صباح الأربعاء الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٥م ، مراسم التوقيع على محضر الاجتماع المشترك بين وفد الهيئة القومية للطرق والجسور بجمهورية السودان والهيئة العامة للطرق والكباري بجمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك في ختام زيارة وفد وزارة التنمية العمرانية والهيئة القومية للطرق والجسور إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور سعادة اللواء / حسام الدين مصطفى – مساعد وزير النقل المصري للطرق والجسور .

ووقع عن الجانب السوداني ، سعادة المهندس مستشار / جعفر حسن بلل – رئيس الهيئة القومية للطرق والجسور ، وعن الجانب المصري سعادة اللواء / طارق عبدالجواد – رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتضمن محضر الزيارة الاتفاق على قيام وزارة النقل المصرية بأعمال الدراسات الاستشارية اللازمة لإعادة تأهيل كبري شمبات والحلفايا بولاية الخرطوم، على ان يتم التنسيق لزيارة فريق المكتب الاستشاري المكلف بإعداد دراسة لتقييم الضرر الذي لحق بالجسرين في اقرب وقت ممكن .

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والعمليات الهندسية الناجحة ، ودارسة إبرام مذكرة تفاهم لتأطير التعاون في مجال التدريب وعدد من المجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت قريب .

واكد السفير عماد عدوي اعتزاز السودان بالمواقف المصرية الداعمة والثابتة تجاه السودان في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، ورعايتها الكريمة للوجود السوداني في جمهورية مصر العربية، وسعيها دعم المساعي الوطنية في اعادة إعمار ما دمرته الحرب .

واكد السفير عدوي تقدير حكومة السودان لتوجيهات معالي الفريق / كامل عبدالهادي الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل ، حول دعم مساعي الحكومة السودانية في إعادة تأهيل جسري شمبات والحلفايا ، مؤكدا اعتزاز السودان بالشراكة الاستراتيجية مع مصر في قطاعات النقل والتنمية العمرانية ، وتطلعه لترقية التعاون سيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار .

وجدد السفير عدوي شكره لقيادة وزارة النقل وكافة وحداتها التابعة وفي مقدمتها الهيئة العامة للطرق والكباري، مشيدا بالتجربة المتميزة للهيئة في دعم قطاع النقل وإسهاماته الكبيرة والمتطورة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وعبر السفير عدوي عن رضا السودان التام لسير كافة المشاريع الاستراتيجية مع مصر وفي مقدمتها الربط السككي والكهربائي، وجهود الهيئات الفنية لوادي النيل ووادي النيل للملاحة النهرية ، مشيدا بالجهود المصرية في دعم خطط الدولة السودانية لتطوير ميناء وادي حلفا .

وأكد السفير عدوي ان الفترة القادمة ستشهد مزيد من الانفتاح في العلاقات واستكشاف للفرص التي من شأنها استدامة إسهامات السودان ومصر في تحقيق التنمية الشاملة في الإقليم .