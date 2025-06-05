سياسية

النيل الأبيض: إنهاء وتكليف مدير عام وزارة البنى التحتية

2025/06/05
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كوستي
أصدر الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض قرار رقم (40) لسنة 2025 بإنهاء تكليف المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية الوزير المكلف وتكليف مدير آخر.
ونص القرار على إنهاء تكليف المهندس الطيب محمد الحسن كمدير عام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية وتكليف السيد المهندس يوسف أحمد فضل المولى مديرا عاما للوزارة ووزيرا مكلفا.
ووجه القرار الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
سونا

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