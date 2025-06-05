ترتيبات بالشمالية لاستقبال طلاب ولايات دارفور الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية 2024

عقدت اللجنة العليا لاستقبال وسكن واعاشة طلاب ولايات دارفور الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية 2024 بالولاية الشمالية، والبالغ عددهم 2500 طالب وطالبة، عقدت اجتماعها الاربعاء بدنقلا برئاسة امين عام الحكومة محجوب محمد سيدأحمد .

واستمع الاجتماع الى تقارير اللجان الفرعية، التي كونت في الاجتماع السابق، وهي لجان السكن والاعاشة والامن.

وأشار مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الاستاذ التجاني إبراهيم مقرر اللجنة، في تصريح (لسونا) إلى الترتيبات الجارية من قبل لجنة السكن وبالتنسيق مع وزارة التربية وجامعة دنقلا والصندوق القومي لرعاية الطلاب لتحديد أماكن سكن الطلاب، بجانب تجهيز مراكز الامتحانات القريبة من أماكن سكنهم . وأضاف ان لجنتي الاعاشة والامن قدمت تصوراتها خلال الاجتماع.