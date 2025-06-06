العون الإنساني تبحث مع منظمة الغذاء العالمي ملابسات اعتداء المليشيا المتمردة على القافلة الإنسانية في مدينة الكومة

بحثت مفوضية العون الإنساني مع منظمة الغذاء العالمي آخر مستجدات وملابسات اعتداء مليشيا الدعم السريع الإرهابية على قافلة المساعدات الإنسانية التي تحركت من مدينة بورتسودان متجهة إلى الفاشر، والتي تعرضت للاعتداء في مدينة الكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع الطرفين بمقر مفوضية العون الإنساني بمدينة بورتسودان الاربعاء، حيث قال حمد عبد الوهاب مفوض العون الإنساني المكلف، ان الإجتماع كان مثمرا، ويجيء في إطار التشاور مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بالبلاد.

وأضاف في تصريحات صحفية مشتركة مع ممثل منظمة الغذاء العالمي ماكنا مكور، إن الحكومة قدمت كل التسهيلات اللازمة لإيصال قافلة المساعدات هذه إلى مدينة الفاشر المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف، وزاد انه رغم صدور قرارات دولية بفك الحصار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر وكان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، الا ان مليشيا الدعم السريع الإرهابية لم تستجيب للقرارات الدولية.

وأوضح حمد ان برنامج الغذاء العالمي أيضا بذل مجهودا كبيرا لإيصال هذه القافلة ولكن تم اعتراضها في الكومة وكانت هناك مساومة مع برنامج الغذاء العالمي لقرابة الأسبوع، وأبان انه مع اصرار المنظمة على إيصال المساعدات إلى وجهتها المحددة تم الاعتداء عليها من قبل قوات الدعم السريع المتمردة.

وأوضح انه تم في الإجتماع مناقشة كيفية الترتيبات لما بعد هذا الاعتداء وادانته، مشيرا الى ان البيان الذي صدر عن رئاستي منظمة الغذاء العالمي، واليونسيف لم يشير إلى الفاعل الرئيسي وتحفظوا عن إيراد اسم المليشيا المتمردة والارهابية والتي تستخدم سلاح الجوع ومنع الغذاء.

وقالت ممثل منظمة الغذاء العالمي ماكنا مكور، ان الإجتماع كان مثمرا، مشيرة إلى وجود أرضية وتعاون مشترك مع مفوضية العون الإنساني في إطار العمل المشترك في المجال الإنساني.