جهاز حماية الاراضي بالخرطوم: نفذنا 60% من خطة إزالة السكن العشوائي

قال الأستاذ عبدالعزيز عبدالله أحمد مدير جهاز حماية الاراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم أن السكن العشوائي ظل هاجسا يؤرق ولاية الخرطوم منذ أمد بعيد .

واشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ان الولاية نفذت حملات منظمة بمشاركة الشرطة والقوة المشتركة من القوات النظامية والنيابة العامة لازالة جميع السكن العشوائي ورد الحقوق لأصحابها.

موضحا ان هنالك خطة مدروسة للحصر والتعامل مع السكن العشوائي في كل محليات ولاية الخرطوم وتم تنفيذ 60% منها، حيث بدأت بمحلية بحري مربع 19 الحلفايا ومربع 13 مطري الحلفايا بالاضافة لمنطقة العزبة .

وجاري العمل في منطقة الخيرات بمحلية شرق النيل الموزعة اصلا لمواطنين منذ عشرات السنين ويملكون شهادات بحث لكن اصبحت منطقة للسكن العشوائي، مؤكدا أن كل الذين تم ازالتهم من منطقة الخيرات لا يملكون شهادات بحث.