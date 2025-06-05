السعودية تجدد تأكيدها على مواصلة دعمها للسودان

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على مواصلة دعمها للسودان في هذه المرحلة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية، انطلاقًا من الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

والتقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان، الأستاذ علي بن حسن جعفر، أمس، وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير حسين الأمين الفاضل، وذلك في مقر وزارة الخارجية السودانية بمدينة بورتسودان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد سعادة السفير حرص المملكة على مواصلة دعمها للسودان في هذه المرحلة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية، انطلاقًا من الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، ثمّن سعادة وكيل وزارة الخارجية السودانية المواقف الأخوية الثابتة للمملكة ووقوفها إلى جانب السودان، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية وبالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

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