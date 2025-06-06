تنفيذ مشروع سقيا مياه الشرب للمرافق الصحية ومراكز إيواء النازحين بالفاشر

نفذت منظمة الريان للتنمية الإجتماعية بولاية شمال دارفور الخميس، مشروع سقيا مياه الشرب، والذي إستهدف توفير المياه الصالحة والنقية ، لوزارة الصحة، ومستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد، ومراكز “أبو طالب، وسنابل، والفرسان”، لإيواء النازحين بمدينة الفاشر عبر عدد (4) ناقلات مياه (تناكر) بسعة خمسين برميلاً لكل ناقلة .

وأكد مدير منظمة الريان للتنمية الإجتماعية بالولاية ، سيف الملك محمد عبد الرحمن، سعي منظمته الجاد علي مد يد العون، وتوفير المزيد من الخدمات، والمشاريع الاخري في مختلف المجالات إستشعاراً منها بمسئوليتها الإجتماعية والانسانية تجاه إنسان الولاية.