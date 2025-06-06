سياسية
تنفيذ مشروع سقيا مياه الشرب للمرافق الصحية ومراكز إيواء النازحين بالفاشر
نفذت منظمة الريان للتنمية الإجتماعية بولاية شمال دارفور الخميس، مشروع سقيا مياه الشرب، والذي إستهدف توفير المياه الصالحة والنقية ، لوزارة الصحة، ومستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد، ومراكز “أبو طالب، وسنابل، والفرسان”، لإيواء النازحين بمدينة الفاشر عبر عدد (4) ناقلات مياه (تناكر) بسعة خمسين برميلاً لكل ناقلة .
وأكد مدير منظمة الريان للتنمية الإجتماعية بالولاية ، سيف الملك محمد عبد الرحمن، سعي منظمته الجاد علي مد يد العون، وتوفير المزيد من الخدمات، والمشاريع الاخري في مختلف المجالات إستشعاراً منها بمسئوليتها الإجتماعية والانسانية تجاه إنسان الولاية.
وأوضح، أن هذه المبادرة تجئ في إطار الإستجابة السريعة للأوضاع الإنسانية الحرجة، والظروف الصعبة التي تمر بها مراكز إيواء النازحين، والمرافق الصحية بمدينة الفاشر جراء استقبالها لاعداد كبيرة من النازحين القادمين من معسكر زمزم وريفي الفاشر الفارين من الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الدعم السريع علي تلك المناطق مؤخراً.
سونا