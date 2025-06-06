“خراف ،ودقيق ، وزيت ، وعدسية ، وملح “.. ساحل سودان” بشمال دارفور تدشن مشروع الاستجابة السريعة للنازحين

دشنت منظمة “ساحل سودان” بولاية شمال دارفور بدعم من “وكالة الاغاثة الدولية” وبالشراكة مع منظمة “زوا” اليوم عبر أربعة مراكز لايواء النازحين بالفاشر وبمحلية دار السلام ، دشنت مشروع “الاستجابة السريعة” التي استهدفت توفير مياه الشرب وخدمة طوارئ الغذاء لعدد 1200 اسرة نزحت عكسيا من معسكر زمزم في الاسبوع الاول من شهر ابريل الماضي .

وعبر مفوض العون الإنساني بالولاية د عباس يوسف ادم الذي شهد التدشين عن تقدير مفوضيته للجهود التي تبذلها منظمة “ساحل سودان” التي استجابت للاحتياجات الإنسانية للاسر التي نزحت نزوحآ عكسياً من معسكر زمزم .مشيدآ بالقدرات العالية التي تتمتع بها منظمة “ساحل سودان” في مجال تنفيذ الانشطة والخدمات الإنسانية .

مضيفاً ان توفير وتقديم هذا الدعم الانساني قد جاء في وقته تماماً ، نظراً للفجوة الكبيرة التي تعاني منها الولاية في مجالي التغذية وايواء النازحين ،ودعا د.آدم ، المنظمات الطوعية الاخري العاملة بالولاية ، ان تحذوا حذوا “ساحل سودان “لتساهم في سد تلك الفجوة.