تجهيز 16 مركزاً لغسيل الكلى و27 مرفقا صحيا للتامين الصحي للعمل أيام عيد الأضحى بالجزيرة

وأشار التجاني في تصريح ل(سونا) للجهود المستمرة لتشغيل بقية المراكز المتوقفة بسبب تاثرها بالدمار والخراب الذي طالها على ايدي مليشيا أسرة دقلو المتمردة .

وعلى ذات الصعيد كشف مدير التأمين الصحي بالولاية دكتور الامين حسين عمر في تصريح لسونا أن خطة الصندوق في العيد تستهدف تقديم الخدمات الطبية وخدمة الحزم الإضافية عبر 27 مرفقاً صحياً 8 منها مرافق مباشرة و14 غير مباشرة إضافة لمؤسسات تقديم الحزم الإضافية بمستشفيات جبيت وأيلا بمحلية المناقل ومستشفى الشامل التخصصي ومكة لأمراض وجراحة العيون بمدني ومستوصف الدوحة التخصصي بمحلية الكاملين لافتاً إلى أن المراكز المباشرة ومراكز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية تقدم كذلك الخدمات لحملة بطاقة الحزم الإضافية .