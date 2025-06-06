التأمين الصحي يعلن استمرار تقديم الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى

اعلن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي المكلف، مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية الدكتور صديق الطيب وهب الله إستمرار التأمين الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طيلة فترة عطلة عيد الأضحى المبارك على امتداد السودان.