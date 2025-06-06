سياسية
التأمين الصحي يعلن استمرار تقديم الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى
اعلن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي المكلف، مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية الدكتور صديق الطيب وهب الله إستمرار التأمين الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طيلة فترة عطلة عيد الأضحى المبارك على امتداد السودان.
واكد جاهزية مركز خدمات المشتركين لاستقبال استفسارات المشتركين حول شبكة المراكز والمستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطنين .
ونبه د. وهب الله في تصريح لسونا الي ان حزمة الخدمات الطبية الإضافية متاحة عبر الشبكة الخاصة بالحزمة الإضافية.
وتضرع لله بأن يديم نعمة الصحة والعافية لكل المواطنين .
سونا